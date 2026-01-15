Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Читайте також Терпіння закінчується: яку тактику проти Путіна вирішив застосувати Трамп

Кого звинувачує Трамп?

Дональд Трамп заявив, що очільник Кремля Володимир Путін готовий завершити майже чотирирічне вторгнення в Україну. Водночас, за його словами, президент України Володимир Зеленський був більш стриманим.

Я думаю, що він готовий укласти угоду,
– сказав Трамп про Путіна.

Україна ж, за його словами, нібито "менш готова укласти угоду".

На запитання, чому переговори під керівництвом США досі не змогли врегулювати найбільший з часів Другої світової війни територіальний конфлікт у Європі, Трамп відповів: "Зеленський".

Протягом останніх тижнів переговори були зосереджені на гарантіях безпеки для післявоєнної України, щоб запобігти повторному вторгненню Росії у разі укладення потенційної мирної угоди. Загалом американська сторона наполягала на тому, щоб Україна відмовилася від Донбасу у межах будь-якої домовленості з Росією.

Трамп також заявив, що йому нічого не відомо про можливу майбутню поїздку Віткоффа та Кушнера до Москви, про яку раніше в середу повідомляло агентство Bloomberg.

Мирні переговори: останні новини

  • Нещодавно Володимир Зеленський повідомив, що наразі очікується відповідь російської сторони на рамкову угоду, яка містить 20 пунктів. Він зауважив, що домовленості щодо припинення вогню між Україною та Заходом майже завершені.

  • Водночас глава держави зазначив, що хоче особисто обговорити з Трампом конкретні кроки США у випадку відновлення російської агресії.

  • Тим часом Дональд Трамп заявив, що у Зеленського ані на початку переговорного процесу, ані зараз "немає на руках козирів". Президент США наголосив, що якби він не втрутився, війна набрала б ще більших масштабів.