Вони працюють над просуванням мирної угоди між Україною та Росією. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на осіб, обізнаних із ситуацією, передає 24 Канал.

Дивіться також Велика битва, – експерт з безпеки дав прогноз, що буде з переговорами у 2026 році

Який крок планують США?

За словами співрозмовників, зустріч може відбутися цього місяця, проте відповідні плани ще не остаточно визначені, і терміни можуть бути зміщені через заворушення в Ірані, які тривають вже понад два тижні.

У Білому домі відповіли, що поки подібних контактів не планують, у Кремлі відмовилися надавати коментарі з цього приводу. Незрозумілим залишається те, наскільки Путін зацікавлений у повторній зустрічі.

Одне із джерел припустило, що саме це є головною перешкодою для визначення дати. Журналісти нагадують, що ключові проблеми плану стосовно припинення бойових дій досі залишаються нерозв'язаними.

За словами інших співрозмовників, американські чиновники представлять останні проєкти планів Володимиру Путіну та його команді, зокрема щодо гарантій безпеки, які США та Європа нададуть Україні.

Що наразі з гарантіями безпеки?

Зазначається, що США, Європа та Україна наближаються до укладення угод щодо цих гарантій безпеки, які передбачали б моніторинг будь-якого припинення вогню, і стримування Росії від повторного нападу та реагування, якщо це станеться.

Відомо, що Київ сподівається завершити угоди в Давосі на Всесвітньому економічному форумі пізніше цього місяця, на якому, як очікується, будуть присутні Трамп та європейські лідери.

Що відомо про попередні переговори у Москві?