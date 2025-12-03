Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на журналіста Euronews Алекса Рафоглу.
Чому зустріч з Зеленським скасували?
Раніше ЗМІ повідомляли, що Стів Віткофф та Джаред Кушнер одразу після переговорів з Путіним у Москві відправляться в одну зі столиць Європи – Брюссель, щоб зустрітися з Володимиром Зеленським. Однак цього не сталося.
За даними джерел, зустріч у Брюсселі скасовано. Зеленський повертається додому,
– написав Алекс Рафоглу.
Журналіст також процитував слова радника очільника Кремля Юрія Ушакова. За його словами, Віткофф і Кушнер пообіцяли росіянам, "що не поїдуть у Київ, а повернуться додому, до рідного Вашингтона".
Важливо! США та Росія домовилися не розголошувати зміст переговорів, які відбулися в Москві 2 грудня. Як зазначав Ушаков, сторони обговорювали "не конкретні формулювання і рішення, а суть", зокрема територіальне питання.
Як пройшли переговори в Москві?
Після переговорів Юрій Ушаков заявив, що розмова Путіна і Віткоффа була "корисною і конструктивною". За його словами, Росія погоджується з певними пунктами плану США, але не з усіма.
Під час зустрічі Москва отримала ще 4 документи, окрім плану з 28 пунктів. Водночас компромісного варіанту щодо мирного плану для України наразі не досягнуто.
Ушаков зазначив, що деякі американські напрацювання "можна обговорювати". За словами російського посадовця, робота над досягненням довгострокового миру "триватиме й надалі".