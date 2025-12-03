Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на журналіста Euronews Алекса Рафоглу.

Чому зустріч з Зеленським скасували?

Раніше ЗМІ повідомляли, що Стів Віткофф та Джаред Кушнер одразу після переговорів з Путіним у Москві відправляться в одну зі столиць Європи – Брюссель, щоб зустрітися з Володимиром Зеленським. Однак цього не сталося.

За даними джерел, зустріч у Брюсселі скасовано. Зеленський повертається додому,

– написав Алекс Рафоглу.

Журналіст також процитував слова радника очільника Кремля Юрія Ушакова. За його словами, Віткофф і Кушнер пообіцяли росіянам, "що не поїдуть у Київ, а повернуться додому, до рідного Вашингтона".

Важливо! США та Росія домовилися не розголошувати зміст переговорів, які відбулися в Москві 2 грудня. Як зазначав Ушаков, сторони обговорювали "не конкретні формулювання і рішення, а суть", зокрема територіальне питання.

Як пройшли переговори в Москві?