Аналітик Ради зовнішньої політики "Українська призма" Євген Костогризов розповів 24 Каналу, що Росія може бути цікава США з огляду на її ресурси. Такого ж принципу дотримуються у Китаї, надаючи Кремлю підтримку у війні проти України.

Дивіться також Примус України до капітуляції: як Віткофф допоміг Росії "продати" свій план Трампу та як на це реагують у США

Чим конкретно Росії могла зацікавити США?

Євген Костогризов вважає, що США цікавить Росія лише у сфері ресурсів та географії, адже про розвиток технологій на рівні й не мовиться.

Є можливості для експлуатації російських надр та географії, зокрема так званого Північного маршруту, який скоріш за все утвориться через наслідки глобального потепління. Росія це подає Трампу, як перспективні проєкти,

– сказав він.

Президент США є людиною, яка часто мислить категоріями інвестицій, тому і бачать у цьому певну вигоду.

За словами аналітика, росіянам, на жаль, поки вдається вдало «жонглювати» можливими, але поки абсолютно нереальними позитивними наслідками для США. Саме з огляду на це, Кремль прагне нав'язати американцям спільні економічні плани розвитку.

Окрім цього, через політичне суперництво США та Китаю, адміністрація Трампа прагне забрати всі російські ресурси собі, щоб вони не дісталися китайцям для посилення їхньої економіки.

Костогризов вважає, що в американців виникло хибне уявлення щодо цього, адже вигода від можливих ресурсів є значно меншою, ніж загроза посилення Росії.

Співпраця США та Росії: що відомо?