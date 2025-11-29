Вони зібрались, щоб обговорити можливий план припинення війни, але, за даними західних співрозмовників, справжня мета була значно ширшою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

Навіщо Віткофф, Кушнер і Дмітрієв збиралися у Маямі?

У центрі обговорення був можливий план припинення конфлікту, але, за словами західних джерел, справжні цілі зустрічі були значно ширшими. Дмитрієв, який очолює суверенний фонд Росії і є довіреною особою Путіна, представив американцям масштабну економічну програму на 2 трильйони доларів, орієнтовану на відновлення російської економіки. Проєкт передбачав створення приватних американо-російських ініціатив, доступ до ресурсів Арктики та використання близько 300 мільярдів доларів заморожених російських активів у Європі. За його задумом, ці кошти могли б стати інвестиційним фундаментом, у тому числі – для "реконструкції України під керівництвом США".

Джаред Кушнер, власник інвестиційного фонду Affinity Partners, разом із Віткоффом мав би забезпечити перевагу американського бізнесу над європейським у потенційних проєктах у Росії та Арктиці. План також передбачав спільні розробки космічних технологій, включно з потенційною місією на Марс у партнерстві зі SpaceX, щоб змінити уявлення США про Росію.

Кремль активно намагався використати бізнес-інтереси для геополітичних змін: багатомільярдні угоди в енергетиці та видобутку рідкісноземельних металів могли б вплинути на карту Європи та послабити зв’язки США з союзниками. Показовими були зустрічі найближчого оточення Путіна – Тимченка, Ковальчука та братів Ротенбергів – з американськими компаніями, під час яких навіть обговорювалось можливе відновлення газопроводу "Північний потік" попри його руйнування та санкції ЄС.

На Заході такі ініціативи сприймають насторожено. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск коротко охарактеризував процес.

Ми знаємо, що йдеться не про мир. Йдеться про бізнес,

– сказав він.

