Они собрались, чтобы обсудить возможный план прекращения войны, но, по данным западных собеседников, настоящая цель была значительно шире.

Зачем Виткофф, Кушнер и Дмитриев собирались в Майами?

В центре обсуждения был возможный план прекращения конфликта, но, по словам западных источников, настоящие цели встречи были значительно шире. Дмитриев, который возглавляет суверенный фонд России и является доверенным лицом Путина, представил американцам масштабную экономическую программу на 2 триллиона долларов, ориентированную на восстановление российской экономики. Проект предусматривал создание частных американо-российских инициатив, доступ к ресурсам Арктики и использование около 300 миллиардов долларов замороженных российских активов в Европе. По его замыслу, эти средства могли бы стать инвестиционным фундаментом, в том числе – для "реконструкции Украины под руководством США".

Джаред Кушнер, владелец инвестиционного фонда Affinity Partners, вместе с Уиткоффом должен был бы обеспечить преимущество американского бизнеса над европейским в потенциальных проектах в России и Арктике. План также предусматривал совместные разработки космических технологий, включая потенциальную миссию на Марс в партнерстве со SpaceX, чтобы изменить представление США о России.

Кремль активно пытался использовать бизнес-интересы для геополитических изменений: многомиллиардные сделки в энергетике и добыче редкоземельных металлов могли бы повлиять на карту Европы и ослабить связи США с союзниками. Показательными были встречи ближайшего окружения Путина – Тимченко, Ковальчука и братьев Ротенбергов – с американскими компаниями, во время которых даже обсуждалось возможное восстановление газопровода "Северный поток", несмотря на его разрушение и санкции ЕС.

На Западе такие инициативы воспринимают настороженно. Премьер-министр Польши Дональд Туск кратко охарактеризовал процесс.

Мы знаем, что речь идет не о мире. Речь идет о бизнесе,

– сказал он.

