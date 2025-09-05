Що відомо про співпрацю США та Росії?

Робота буде проводитися на Алясці, пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

Читайте також Попит на нерухомість в Росії падає: чому росіяни не хочуть купувати житло

У нас є хороші пропозиції щодо роботи з компаніями США на Алясці. Таку заяву зробив російський диктатор.

Причому там є ресурси, а в нас є технології видобутку та зрідження газу,

– сказав Путін.

Згідно зі слів російського лідера, ці ресурси набагато ефективніші, ніж ті, якими володіють деякі американські партнери Москви. І вони це знають. Ба більше, на рівні учасників економічної діяльності компанії готові до співпраці.

Цікаво! Путін сказав, що Росія теж готова, але "якщо там будуть політичні рішення". Також він додав, що Росія може спільно працювати з США і в Арктиці.