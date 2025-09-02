Як вантажать газ з Arctic LNG 2 попри санкції?
Танкер La Perouse завантажив зріджений природний газ із підсанкційного російського проєкту Arctic LNG 2, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Перший вантаж ЗПГ із Arctic LNG 2 отримав Китай. Останній танкер La Perouse прибув на завод 27 серпня, завантажив газ і вирушив 30–31 серпня. La Perouse був серед п’яти СПГ-танкерів, на які Велика Британія наклала санкції через Росію, а власник судна зареєстрований в Дубаї.
Останнє підсанкційне судно, Arctic Vostok, – нині стоїть на якорі біля плавучого сховища Koryak у Камчатському краї, що може свідчити про чергову перевалку вантажу. Власником та оператором танкера Arctic Vostok вказані дві індійські компанії, зареєстровані в Індії.
Що відомо про Arctic LNG 2?
Завод Arctic LNG 2 потрапив під санкції США ще за часів президентства Джо Байдена. Обмеження застосували через його ключову роль в збільшенні експорту російського СПГ.
Проєкт мав продукувати майже 19,8 мільйона метричних тонн СПГ щороку для продажу в основному на азійських ринках, потенційно заробляючи мільярди доларів для приватної компанії "Новатек".
Що відомо про Arctic LNG 2 та незаконні вантажі?
- Ще 15 серпня російські танкери зі СПГ відправилися до країн Азії із заводу в Арктиці, хоча підприємство знаходиться під санкціями США. Завод Arctic LNG 2, що належить Novatek, відіграє важливу роль у планах Росії щодо збільшення експорту СПГ.
- Росія розширює свій тіньовий флот для збільшення експорту зрідженого природного газу, щоб обійти санкції США, зокрема через проект Arctic LNG 2.
- Також відомо, що США та Росія таємно обговорюють енергетичні угоди. Зокрема, порушили питання щодо придбання Росією американського обладнання для своїх проєктів зі зрідженого природного газу, таких як Arctic LNG 2, який перебуває під санкціями заходу.