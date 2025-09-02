Как грузят газ с Arctic LNG 2 несмотря на санкции?
Танкер La Perouse загрузил сжиженный природный газ из подсанкционного российского проекта Arctic LNG 2, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Смотрите также Россия и Китай согласовали строительство газопровода "Сила Сибири-2"
Первый груз СПГ с Arctic LNG 2 получил Китай. Последний танкер La Perouse прибыл на завод 27 августа, загрузил газ и отправился 30–31 августа. La Perouse был среди пяти СПГ-танкеров, на которые Великобритания наложила санкции из-за России, а владелец судна зарегистрирован в Дубае.
Последнее подсанкционное судно, Arctic Vostok, – сейчас стоит на якоре у плавучего хранилища Koryak в Камчатском крае, что может свидетельствовать об очередной перевалке груза. Владельцем и оператором танкера Arctic Vostok указаны две индийские компании, зарегистрированные в Индии.
Что известно об Arctic LNG 2?
Завод Arctic LNG 2 попал под санкции США еще во времена президентства Джо Байдена. Ограничения применили из-за его ключевой роли в увеличении экспорта российского СПГ.
Проект должен был производить почти 19,8 миллиона метрических тонн СПГ ежегодно для продажи в основном на азиатских рынках, потенциально зарабатывая миллиарды долларов для частной компании "Новатэк".
Что известно об Arctic LNG 2 и незаконных грузах?
- Еще 15 августа российские танкеры с СПГ отправились в страны Азии с завода в Арктике, хотя предприятие находится под санкциями США. Завод Arctic LNG 2, принадлежащий Novatek, играет важную роль в планах России по увеличению экспорта СПГ.
- Россия расширяет свой теневой флот для увеличения экспорта сжиженного природного газа, чтобы обойти санкции США, в частности через проект Arctic LNG 2.
- Также известно, что США и Россия тайно обсуждают энергетические соглашения. В частности, подняли вопрос о приобретении Россией американского оборудования для своих проектов по сжиженному природному газу, таких как Arctic LNG 2, который находится под санкциями запада.