Как грузят газ с Arctic LNG 2 несмотря на санкции?

Танкер La Perouse загрузил сжиженный природный газ из подсанкционного российского проекта Arctic LNG 2, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Первый груз СПГ с Arctic LNG 2 получил Китай. Последний танкер La Perouse прибыл на завод 27 августа, загрузил газ и отправился 30–31 августа. La Perouse был среди пяти СПГ-танкеров, на которые Великобритания наложила санкции из-за России, а владелец судна зарегистрирован в Дубае.

Последнее подсанкционное судно, Arctic Vostok, – сейчас стоит на якоре у плавучего хранилища Koryak в Камчатском крае, что может свидетельствовать об очередной перевалке груза. Владельцем и оператором танкера Arctic Vostok указаны две индийские компании, зарегистрированные в Индии.

Что известно об Arctic LNG 2? Завод Arctic LNG 2 попал под санкции США еще во времена президентства Джо Байдена. Ограничения применили из-за его ключевой роли в увеличении экспорта российского СПГ.



Проект должен был производить почти 19,8 миллиона метрических тонн СПГ ежегодно для продажи в основном на азиатских рынках, потенциально зарабатывая миллиарды долларов для частной компании "Новатэк".

