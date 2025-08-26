Какие энергетические проекты возможны между США и Россией?

По данным пяти источников, в этом месяце чиновники США и России обсудили несколько энергетических соглашений в кулуарах переговоров, направленных на достижение мира в Украине, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Они утверждают, что эти соглашения были предложены как стимулы для поощрения Кремля к миру в Украине и для ослабления Вашингтоном санкций против России.

В частности, чиновники обсудили возможность возвращения Exxon Mobil к российскому нефтегазовому проекту "Сахалин-1". Также подняли вопрос о приобретения Россией американского оборудования для своих проектов по сжиженному природному газу, таких как Arctic LNG 2, который находится под санкциями Запада.

Другая идея заключалась в том, чтобы США покупали у России атомные ледоколы. По словам трех источников, переговоры состоялись во время визита посла США Стива Уиткоффа в Москву. Эти соглашения также кратко обсуждались на саммите на Аляске 15 августа, сообщил один источник.

Вместе с тем Трамп пригрозил новыми санкциями против России, если мирные переговоры не дадут результата.

На каком этапе введения санкций от Трампа?