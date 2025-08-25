В понедельник, 25 августа, Дональд Трамп выступил с новыми заявлениями относительно войны в Украине. Он сказал, что "вмешается очень решительно", если в течение ближайших двух недель не будет достигнута договоренность о прекращении боевых действий, передает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Сколько времени Трамп дал Путину на встречу с Зеленским?

Журналисты спросили у политика, чем обернется для России отказ Путина встречаться с Зеленским. В ответ Трамп заявил, что "могут быть очень серьезные последствия".

Мы посмотрим, что произойдет в течение следующей недели или двух, и тогда я вмешаюсь очень решительно. Если придется быть там (на встрече Зеленского и Путина) – я буду там, и мы или достигнем соглашения, или нет,

– сказал президент США.

Трамп признал, что между Зеленским и Путиным есть "огромная неприязнь". "Нам придется это уладить", – добавил он.

Заметим, что с начала второго срока президентства Дональд Трамп отправлял посланников в Россию и Украину для переговоров об окончании войны. Однако в Кремле постоянно отвергали требование политика немедленно прекратить огонь. В свою очередь президент США несколько раз подряд давал Путину "две недели" на завершение войны. Эти две недели проходили, и ничего не происходило.

Последний раз Трамп разозлился на Путина, когда тот отказался идти на компромисс во время их шестого телефонного разговора в июле. Американский лидер пригрозил вторичными санкциями против России, если та не сделает шаг навстречу миру в течение 50 дней. Затем президент США сократил дедлайн до 10 дней. Он должен был истечь 8 августа, однако визит Виткоффа в Москву все изменил.

В Кремле удалось убедить спецпредставителя Трампа, что Путин готов к уступкам. А потом состоялась встреча российского и американского лидеров на Аляске. После нее Трамп в очередной раз заявил, что к вопросу санкций, возможно, вернется через 2 – 3 недели.