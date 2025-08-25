У понеділок, 25 серпня, Дональд Трамп виступив із новими заявами щодо війни в Україні. Він сказав, що "втрутиться дуже рішуче", якщо протягом найближчих двох тижнів не буде досягнуто домовленості про припинення бойових дій, передає 24 Канал із посиланням на CNN.

Скільки часу Трамп дав Путіну на зустріч із Зеленським?

Журналісти спитали у політика, чим обернеться для Росії відмова Путіна зустрічатися із Зеленським. У відповідь Трамп заявив, що "можуть бути дуже серйозні наслідки".

Ми подивимось, що відбудеться протягом наступного тижня чи двох, і тоді я втручуся дуже рішуче. Якщо доведеться бути там ( на зустрічі Зеленського і Путіна) – я буду там, і ми або досягнемо угоди, або ні,

– сказав президент США.

Трамп визнав, що між Зеленським і Путіним є "величезна неприязнь". "Нам доведеться це владнати", – додав він.

Зауважимо, що з початку другого терміну президентства Дональд Трамп відправляв посланців до Росії та України для переговорів щодо закінчення війни. Однак у Кремлі постійно відкидали вимогу політика негайно припинити вогонь. Своєю чергою президент США кілька разів поспіль давав Путіну "два тижні" на завершення війни. Ці два тижні минали, і нічого не відбувалося.

Останній раз Трамп розлютився на Путіна, коли той відмовився йти на компроміс під час їх шостої телефонної розмови у липні. Американський лідер пригрозив вторинними санкціями проти Росії, якщо та не зробить крок назустріч миру упродовж 50 днів. Потім президент США скоротив дедлайн до 10 днів. Він мав спливти 8 серпня, однак візит Віткоффа до Москви усе змінив.

У Кремлі вдалося переконати спецпредставника Трампа, що Путін готовий до поступок. А потім відбулася зустріч російського і американського лідерів на Алясці. Після неї Трамп вкотре заявив, що до питання санкцій, можливо, повернеться за 2 – 3 тижні.