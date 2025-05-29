Повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Скільки вже тривають "два тижні" Трампа

У виданні зазначають, що Трамп від початку свого першого президентського терміну у 2017 році встановлював двотижневі терміни для політичних планів, довгоочікуваних рішень або невизначених важливих оголошень.

Тепер, президент США постав перед вибором – вводити нові санкції проти Москви, чи зовсім відмовитися від спроб посередництва миру. Тому він почав знову заявляти, що визначитися протягом двох тижнів, наскільки серйозні наміри глави Кремля Владіміра Путіна щодо завершення війни в Україні.

Ми дізнаємося, чи він нас дійсно водить за ніс, чи ні. І якщо водить, ми відреагуємо трохи інакше. Але це займе приблизно півтори – два тижні,

– заявив Трамп вчора, 28 травня, відповідаючи на запитання в Овальному кабінеті про наміри Путіна.

Водночас американський лідер не уточнив, яку саме інформацію сподівається отримати протягом найближчих двох тижнів, аби остаточно сформувати позицію щодо намірів російського лідера. Так само він не конкретизував, які кроки він буде готовий здійснити після завершення цього терміну.

У виданні нагадали, що ще 24 квітня він запропонував журналісту повернутися з питанням про подальшу військову допомогу Україні через два тижні.

"Побачимо, що станеться. Можеш запитати це через два тижні, і ми подивимося", – сказав він.

Через три дні Трамп знову повторив журналісту, який запитав, чи довіряє він президенту Росії: "Повідомимо вам приблизно через два тижні".

Цікаво, що середа, 28 травня, припала точно на два тижні після іншої заяви Трампа від 14 травня, коли він пообіцяв найближчим часом повідомити, чи "обманює" його Путін.

"Я дам вам знати через тиждень. Повідомлю через кілька днів", – зазначив Трамп журналістам на борту літака Air Force One.

Також 19 травня президент США заявив, що йому знадобиться ще близько двох тижнів, щоб оцінити, чи докладає Україна достатньо зусиль для припинення війни.

"Я краще скажу вам приблизно через два тижні, тому що я не можу сказати "так" чи "ні", – додав він.