Ці слова набудуть сенсу лише тоді, коли Вашингтон почне жорсткіше діяти стосовно Кремля. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на редактора The Telegraph Кона Кофліна.

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Як Трамп може тиснути на Путіна

На думку оглядача, однією з ключових проблем залишається непослідовність Дональда Трампа у його ставленні до Володимира Путіна, називаючи його то "розумним", то "абсолютно божевільним", що викликає сумніви до будь-яких спроб зупинити війну дипломатією.

Дії президента США та його команди здебільшого виглядають як спроба змусити Україну до болісних поступок, зокрема територіальних, попри його гучні заяви ще під час виборів, що він "припинить війну за 24 години після повернення до Білого дому".

Таку політику критикують і союзники по НАТО, і сама Україна, ідеться у матеріалі. Утім, видається, що навіть Дональд Трамп починає усвідомлювати, що Путін не прагне миру, хоч після нещодавньої телефонної розмови з ним заявив про "певний прогрес".

Аналітики адміністрації вважають, що Москва грає на затягування часу, щоб отримати перевагу на фронті. The Telegraph пише, що про це свідчать і останні події. Днями Росія провела один з наймасштабніших повітряних ударів по Україні з початку повномасштабного вторгнення.

Водночас Росія намагається створити буферну зону у Сумській області. Український президент Володимир Зеленський повідомляє, що росіяни готуються до нових наступальних операцій. Зауважимо, що він застерігав і про накопичення військ на кордоні.

Зазначається, що посилення тиску відбувається на тлі очевидного браку рішучості з боку США. Трамп визнає, що Путін його переграв. І лише запровадження санкцій проти Індії чи Китаю за купівлю російської нафти або військова допомога Україні можуть змінити ситуацію.

Кон Кофлін пише, що у Вашингтоні обговорюють можливість надання Києву дальнобійних ракет і сучасної ППО, що не лише посилить оборону, а й продемонструє Кремлю, що жодної "перемоги", якої так прагне Володимир Путін, не буде.

Як ідеться у матеріалі, хоч Володимир Путін, можливо, й використав слабкості Дональда Трампа, чинний президент США все ще має шанс зламати хід подій, але, як наголошує оглядач The Telegraph, тільки у тому разі, якщо діятиме зараз і рішуче.