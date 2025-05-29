Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

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Трамп не сприяє мирним переговорам, а заводить їх у глухий кут

Нездатність Трампа підтримувати послідовну лінію щодо Путіна назвали однією з найгірших рис участі президента США в мирних переговорах. Схожим чином NYT писали про стратегічну порожнечу, яка виникла через дії Трампа.

До Трампа та його команди з національної безпеки, здається, нарешті дійшло зрозуміння того, що Путін не має справжнього інтересу до мирного врегулювання конфлікту. Усе свідчить про те, що безсистемна участь Путіна в мирних зусиллях Трампа є не більш ніж відвертою спробою виграти час, щоб дозволити своїм силам досягти відчутних успіхів на полі бою,

– пише Кон Кофлін, редактор з питань оборони та міжнародних відносин.

Він заявив: нещодавні успіхи Росії на полі бою є прямим наслідком вагань Трампа. Лідер США досі не запровадив санкції проти Росії і не передав Україні необхідну зброю. Тож слова Трампа, що Путін грає з вогнем, пусті, якщо Білий дім не займе більш рішучу позицію у своїх відносинах з Кремлем.

"Навіть для такого патологічного нарциса, як Трамп, тепер має бути безперечно очевидним, що його внесок у вирішення конфлікту в Україні значно погіршив ситуацію, а не покращив", – підсумував Кофлін.