У соцмережах дуже популярним є крилатий вираз: "Американці завжди знаходять єдине правильне рішення. Після того, як перепробують усі інші". FOX News приписують ці слова британському прем'єру Вінстону Черчиллю, проте досі не існує жодних доказів того, що він це говорив. Щоправда, не існує і спростувань, що він так не думав, коли багато місяців, здавалось, марно переконував США в потребі стати на правильний бік історії та долучитися до боротьби проти нацизму.

У підсумку Америка все ж вступила в Другу світову, але лише після того, як Японія розбомбила базу ВМС США Гаваях, а Гітлер сам оголосив війну Америці, фактично не залишивши їй вибору і давши право через багато років після тих подій одному американському президенту хвалитися, що саме США перемогли нацизм, а всі інші держави були в американців напохваті.

24 Канал продовжує розповідати, на якому етапі зараз перебуває мирний процес, чи є надія на "мир через силу" та чи зрозумів американський президент Дональд Трамп, що з Росією в жодному разі "peace deal done" не вийде.

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Чи змінює Трамп своє ставлення до Путіна

Ще один популярний штамп говорить, що історія завжди повторюється. Це доволі суперечливе твердження, втім, нині ми бачимо, що США – досі наймогутніша держава світу і найпотужніший союзник України – схиляється до того, щоб нарешті знайти єдине правильне рішення, тобто побачити корінь проблеми в Росії та вжити відповідних заходів.

Останні заяви президента Трампа та його пости в соцмережах вказують, що "цукерково-букетний період" його романсу з Путіним завершується.

У мене завжди були дуже хороші стосунки з Путіним із Росії, але з ним щось сталося. Він став абсолютно божевільним! Він без потреби вбиває безліч людей, і я говорю не лише про солдатів. Ракети і безпілотники запускають по містах в Україні без жодної причини. Я завжди говорив, що він хоче отримати ВСЮ Україну, а не тільки її частину, і, можливо, це виявиться правдою, але, якщо він це зробить, це призведе до краху Росії,

– Трамп шокований діями Росії, про що повідомив у нічному дописі від 26 травня 2025 року.

У тому ж дописі Трамп традиційно нападає і на Зеленського, але дає зрозуміти, що його провина лише в тому, що він гучно заявив про черговий російський воєнний злочин і зажадав реакції на нього від світових лідерів. І насамперед Трампа.

Але президенту США не дуже подобається, коли його відволікають від гри в гольф – він хоче розважатися і насміхатися над друзями, яких атакують гуси, а не реагувати на обстріли житлових кварталів у Києві, але змушений це робити, бо нещодавно казав, що все контролює і його "друг Владімір", виявляється, дуже хоче миру.

Великі зміни: чи буде нарешті "мир через силу"

Трамп все частіше став говорити "Владімір, стоп!" і значно менше згадувати Україну та її президента як винуватця всіх бід, хоча MAGA-пропаганда на чолі із самим Трампом цим активно займалися в останні 2 роки. Наслідком цих дій стало блокування американської допомоги Україні взимку 2023–2024 року і прямий шантаж навесні 2025-го.

Нині ж риторика змінюється. Держсекретар Рубіо ще, звісно, не може дозволити собі назвати Путіна воєнним злочинцем, але спецпредставник президента США по Україні Кіт Келлог знову сміливо називає речі своїми іменами та влаштовує екзекуцію провідному російському блогеру Дмітрію Мєдвєдєву за спроби погрози на адресу США та натяки на Третю світову війну.

Владімір Путін не розуміє, що, якби не я, з Росією вже сталося б багато дуже поганих речей, і я маю на увазі дуже поганих. Він грає з вогнем,

– Трамп визнає, що грав на боці Росії, а також попереджає Путіна 27 травня 2025 року.

"Що стосується слів Трампа про те, що Путін грає з вогнем і що з Росією відбуваються справді погані речі, я знаю тільки одну справді річ – Третю світову війну. Сподіваюся, Трамп це розуміє!" – заступник секретаря РНБО Росії Мєдвєдєв відповідає Трампу.

"Розпалювання страху перед Третьою світовою війною – це прикрий, безрозсудний коментар, який не личить світовій державі. Президент Трамп працює над тим, щоб зупинити цю війну та припинити вбивства. Ми очікуємо на отримання меморандуму, який ви обіцяли тиждень тому. Припиніть вогонь негайно", – Кіт Келлог продовжує тренд і відповідає на погрози Мєдвєдєва замість Трампа.

У Конгресі знову, як у 2022 році, головна емоція – русофобія. Вона так само досі недостатня, але сенатор Ліндсі Грем знову оголосив себе найбільшим другом України та активно пропонує Трампу застосувати проти Росії серію "виховних заходів", апелюючи до неможливості повторення ганьби у вигляді поспішного виходу США з Афганістану.

Трамп, звісно, пручається як може і відтягує до останнього потребу бути сильним (чого вартий його фактичний саботаж європейського ультиматуму Путіну від 10 травня і саботаж власної ідеї про безумовну зупинку бойових дій на 30 днів). Але якщо Трамп чогось і боїться, то це громадської думки, яка все більше переконується, що він – слабкий, а це призводить до падіння рейтингів. А саме цим він і займався останні 4 місяці (тобто весь свій час у Білому домі). Нині ж конгресмени та сенатори, а також журналісти та блогери старанно заганяють Трампа до потреби того самого "миру через силу".

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Те саме, до речі, робить і Росія, постійно демонструючи повну зневагу до трампового мистецтва укладати угоди та унеможливлючи "peace deal done" неадекватними вимогами. Путін відверто наплював на Трампа, коли відправив до Стамбула замість себе бутафорську делегацію на чолі з Мединський, а потім ще раз принизив США, коли Мединський виголосив ультиматум Україні та її союзникам.

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Потім була телефонна розмова Трампа та Путіна, після якої Трамп пообіцяв, що все буде добре, а Путін віддав наказ про масовану атаку по українських містах. Трампу нічого не залишалося, як оголосити, що Путін "зовсім збожеволів", а він – Трамп – нібито завжди знав, що Путін хоче загарбати всю Україну, а ще – грає з вогнем.

Новий раунд "гри з вогнем" має статися зовсім скоро – нині США очікують від Росії так званий "меморандум" з вимогами та побажаннями щодо майбутніх мирних переговорів. За словами Келлога, США вже отримали український документ і чекають того ж від Росії.

Росіяни в особі Лаврова заявляли, що завершать роботу над його написанням одразу після завершення обміну "1000 на 1000", який відбувся з п'ятниці по неділю. Нині про нього офіційно не оголошено, але агенція Reuters, каже, що вже має відповідні чернетки і коментарі до них від оточення Путіна.

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Що в цих чернетках? Нічого нового, щоб ми не чули за всі ці роки.

Хіба що тепер Путін хоче від західних лідерів письмових обіцянок про припинення розширення НАТО на схід, тобто бану не лише для України, але також і Молдови та Грузії (або інших колишніх колоній Росії).

Крім того, Росія хоче, щоб Україна залишалася нейтральною, а з Москви зняли частину західних санкцій.

Росія вимагає розблокування російських суверенних активів та скасування українських законів, які нібито ставлять під загрозу російськомовне населення в Україні.

Крім того, Росія що хоче отримати повністю чотири регіони на сході України, які вважає своїми і які навіть досі не змогла захопити повністю. Нагадаємо, що наразі Росія повністю контролює лише один український регіон – окупований Крим, натомість Луганська, Донецька, Херсонська та Запорізькі області не є під повною окупацією росіян.

Станція кінцева

Фактично маємо справу з ультиматумом. При цьому Росія показово демонструє надмірні "понти", всім своїм виглядом натякаючи, що переговори у Ватикані, Швейцарії чи Стамбулі нічого не змінять.

Джерела Reuters у Кремлі застерігають, якщо Путін зрозуміє, що не може укласти "мирну угоду" на своїх умовах, він намагатиметься військовими перемогами показати українцям і європейцям, що "мир завтра буде ще болючішим".

Якщо ж Путін побачить тактичну можливість на полі бою (натяк на великий літній наступ, який вже почався на Донбасі – 24 Канал), він просуватиметься далі. А Кремль вважає, що Росія може воювати роками, незалежно від санкцій і економічного тиску Заходу.

Якщо це не прямий і дуже нахабний виклик Заходу та особисто Трампу, то що ж тоді? Дональд Трамп і його оточення не можуть цього не розуміти. Схоже, як би не пручався і не вигадував нові "відмазки" Трамп, американці незабаром прибудуть на фінальну станцію під назвою "Єдине правильне рішення", бо на станціях "Заперечення", "Гнів", "Торг" і "Депресія" вони вже побували.