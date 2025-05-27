Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Дональда Трампа у соцмережі Truth Social.

Цікаво Трамп охоче погрожує санкціями різним країнам, але робить виняток для Путіна, – NYT

Яку заяву видав Дональд Трамп щодо Путіна

Дональд Трамп заявив, що російський президент Владімір Путін не розуміє, що з Росією могло б статися багато поганих речей, якби не він.

Владімір Путін не розуміє, що якби не я, з Росією вже сталося б багато дуже поганих речей, і я маю на увазі дуже поганих,

– написав президент США.

Окрім того, Трамп також наголосив, що російський диктатор "грає з вогнем". Проте у якому саме плані – не пояснив.



Трамп заявив, що Путін грає з вогнем / Скриншот з акаунту президента США у Truth Social

До слова, раніше Дональд Трамп емоційно відреагував на масовані атаки Росії по Україні, сказавши, що "не знає, що, чорт забирай, сталося з Путіним". Американський президент зазначив, що йому "не подобаються подібні обстріли".

Пізніше у дописі у Truth Social президент США знову розкритикував Владіміра Путіна, сказавши, що президент Росії "збожеволів" та "безпідставно вбиває багато людей". Водночас не забув Трамп і розкритикувати Зеленського, сказавши, що "все, що виходить з його вуст, викликає проблеми".