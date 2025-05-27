Варто розуміти, що нічого кардинального новий допис Трампа не змінить. Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк, додавши, що Путін не збожеволів, а завжди був людиною зосередженою на геноциді та насиллю.

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Путіну не вигідно зупинити війну

Не треба плекати надію, що з Путіним можна буде про щось домовитися. Він ірраціональна людина, яка не хоче проміняти війну на вигоди, економічні проєкти для своєї країни. У цьому сенсі він завжди передбачуваний, сфокусований на ідеї глобального домінування через насилля.

Ба більше, очільнику Кремля вигдініше залишатися у стані війни, ніж вийти з неї. З погляду контролю внутрішнього простору так краще.

Щодо риторики Трампа, то він говорить правильні речі, але це не сьогодні було зафіксовано. Це є концепцією війни – знищення України,

– наголосив Михайло Подоляк.

Своїми атаками по Україні Росія не демонструє бажання до миру. Відверто дивними виглядають заяви Кремля про те, що вони обстрілюють Україну, бо ми відповідаємо на їхні удари. Зрозуміло, що ніхто не буде просто сидіти й чекати, поки нас вбивають.

Як Трамп може вплинути на Путіна

Можна говорити про те, що Росія збожеволіла, з Путіном щось сталося, але поки ціна війни буде менша, ніж виходу з неї – нічого не зміниться. Саме над цим зараз треба активно працювати США.

Це вже зовсім інший рівень санкцій, вторинні мита проти країн, які купують російську сировину, прямі заборонні санкції проти Росії, чітке усвідомлення, що США готові завершувати війну на своїх умовах,

– підкреслив Подоляк.

Поки ми маємо відповідну емоційну реакцію Трампа. Але дуже важливо, як змінюються настрої у правлячому класі Америки. Кіт Келлог, Марко Рубіо, сенатори та конгресмени розуміють, що зараз США тільки стимулюють Росію до подальшої агресії. Все це є позитивними сигналами, які призведуть до зміни політики.

Залишається сподіватися, що риторика Трама рано чи пізно перейде в конкретні логістичні дії. З одного боку – це санкції, з іншого – мілітарні постачання в Україну.