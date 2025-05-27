Проєкт "Ботнадзор" моніторить російську мережу "ВКонтакте" на діяльність "кремлівських ботів". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російське видання "Агентство".

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Кремлівські боти образилися на Трампа через його критику Путіна

Представник "Ботнадзору" повідомив, що за 26 травня боти залишили 951 коментар, у яких фігурував Трамп. Лише за 1 день вони написали 8,1 тисячі коментарів, відповідно кожен восьмий стосувався Трампа.

У повідомленнях Трампа намагалися виставити у негативному світлі – йому приписували деменцію та "біполярку", а також називали "клоуном" та "шоуменом".

До цього, як зазначають журналісти, кремлівські "тролі" були обережними у своїх висловлюваннях про Трампа – коментарі були стриманими та нейтральними. Однак після його відкритої критики дій Москви тональність різко змінилася.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп назвав Путіна "божевільним" на тлі масованих ударів по Києву. Зеленський, втім, також не уникнув критики американського лідера, який вважає, що той "не робить своїй країні ніяких послуг".