Проект "Ботнадзор" мониторит российскую сеть "ВКонтакте" на деятельность "кремлевских ботов". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское издание "Агентство".

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Кремлевские боты обиделись на Трампа из-за его критики Путина

Представитель "Ботнадзора" сообщил, что за 26 мая боты оставили 951 комментарий, в которых фигурировал Трамп. Только за 1 день они написали 8,1 тысячи комментариев, соответственно каждый восьмой касался Трампа.

В сообщениях Трампа пытались выставить в негативном свете – ему приписывали деменцию и "биполярку", а также называли "клоуном" и "шоуменом".

До этого, как отмечают журналисты, кремлевские "тролли" были осторожными в своих высказываниях о Трампе – комментарии были сдержанными и нейтральными. Однако после его открытой критики действий Москвы тональность резко изменилась.

Напомним, президент США Дональд Трамп назвал Путина "сумасшедшим" на фоне массированных ударов по Киеву. Зеленский, впрочем, также не избежал критики американского лидера, который считает, что тот "не делает своей стране никаких услуг".