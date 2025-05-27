Стоит понимать, что новое сообщение Трампа не изменит ничего кардинального. Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, добавив, что Путин не сошел с ума, а всегда был человеком сосредоточенным на геноциде и насилию.

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Путину не выгодно остановить войну

Не надо питать надежду, что с Путиным можно будет о чем-то договориться. Он иррациональный человек, который не хочет променять войну на выгоды, экономические проекты для своей страны. В этом смысле он всегда предсказуем, сфокусирован на идее глобального доминирования через насилие.

Более того, главе Кремля выгоднее оставаться в состоянии войны, чем выйти из нее. С точки зрения контроля внутреннего пространства так лучше.

Что касается риторики Трампа, то он говорит правильные вещи, но это не сегодня было зафиксировано. Это является концепцией войны – уничтожения Украины,

– отметил Михаил Подоляк.

Своими атаками по Украине Россия не демонстрирует желание к миру. Откровенно странными выглядят заявления Кремля о том, что они обстреливают Украину, потому что мы отвечаем на их удары. Понятно, что никто не будет просто сидеть и ждать, пока нас убивают.

Как Трамп может повлиять на Путина

Можно говорить о том, что Россия сошла с ума, с Путиным что-то произошло, но пока цена войны будет меньше, чем выхода из нее – ничего не изменится. Именно над этим сейчас надо активно работать США.

Это уже совсем другой уровень санкций, вторичные пошлины против стран, которые покупают российское сырье, прямые запретительные санкции против России, четкое осознание, что США готовы завершать войну на своих условиях,

– подчеркнул Подоляк.

Пока мы имеем соответствующую эмоциональную реакцию Трампа. Но очень важно, как меняются настроения в правящем классе Америки. Кит Келлог, Марко Рубио, сенаторы и конгрессмены понимают, что сейчас США только стимулируют Россию к дальнейшей агрессии. Все это является положительными сигналами, которые приведут к изменению политики.

Остается надеяться, что риторика Трама рано или поздно перейдет в конкретные логистические действия. С одной стороны – это санкции, с другой – милитарные поставки в Украину.