Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Дональда Трампа в соцсети Truth Social.

Интересно Трамп охотно угрожает санкциями разным странам, но делает исключение для Путина, – NYT

Какое заявление выдал Дональд Трамп относительно Путина

Дональд Трамп заявил, что российский президент Владимир Путин не понимает, что с Россией могло бы произойти много плохих вещей, если бы не он.

Владимир Путин не понимает, что если бы не я, с Россией уже произошло бы много очень плохих вещей, и я имею в виду очень плохих,

– написал президент США.

Кроме того, Трамп также отметил, что российский диктатор "играет с огнем". Однако в каком именно плане – не объяснил.



Трамп заявил, что Путин играет с огнем / Скриншот с аккаунта президента США в Truth Social

К слову, ранее Дональд Трамп эмоционально отреагировал на массированные атаки России по Украине, сказав, что "не знает, что, черт возьми, произошло с Путиным". Американский президент отметил, что ему "не нравятся подобные обстрелы".

Позже в заметке в Truth Social президент США снова раскритиковал Владимира Путина, сказав, что президент России "сошел с ума" и "безосновательно убивает много людей". В то же время не забыл Трамп и раскритиковать Зеленского, сказав, что "все, что выходит из его уст, вызывает проблемы".