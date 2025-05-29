Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Трамп не способствует мирным переговорам, а заводит их в тупик

Неспособность Трампа поддерживать последовательную линию в отношении Путина назвали одной из худших черт участия президента США в мирных переговорах. Похожим образом NYT писали о стратегической пустоте, которая возникла из-за действий Трампа.

До Трампа и его команды по национальной безопасности, кажется, наконец дошло понимание того, что Путин не имеет настоящего интереса к мирному урегулированию конфликта. Все свидетельствует о том, что бессистемное участие Путина в мирных усилиях Трампа является не более чем откровенной попыткой выиграть время, чтобы позволить своим силам достичь ощутимых успехов на поле боя,

– пишет Кон Кофлин, редактор по вопросам обороны и международных отношений.

Он заявил: недавние успехи России на поле боя являются прямым следствием колебаний Трампа. Лидер США до сих пор не ввел санкции против России и не передал Украине необходимое оружие. Поэтому слова Трампа, что Путин играет с огнем, пустые, если Белый дом не займет более решительную позицию в своих отношениях с Кремлем.

"Даже для такого патологического нарцисса, как Трамп, теперь должно быть бесспорно очевидным, что его вклад в решение конфликта в Украине значительно ухудшил ситуацию, а не улучшил", – подытожил Кофлин.