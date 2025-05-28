В то же время президент Дональд Трамп не предпринял никаких мер ни для давления на Путина, ни для поддержки Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

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Помощь от США заканчивается

Несмотря на то, что помощь, одобрена при президентстве Джо Байдена, должна закончиться уже в ближайшие месяцы, Дональд Трамп не сигнализировал о планах по ее восстановлению или продолжению, что ставит Киев в неопределенное стратегическое положение.

Перед нынешней администрацией стоит выбор: санкционировать дополнительную помощь Украине в сфере безопасности, чтобы она продолжала получать оружие, необходимое для защиты своей страны или выбрать другой курс,

– заявил бывший директор Совета национальной безопасности президента Джо Байдена по вопросам Украины Дэвид Шимер.

Речь идет о решении США разрешить сократить помощь в сфере безопасности, что поставит Киев в невыгодное положение, в результате чего сыграет на руку России и, в конце концов, подбодрит и будет стимулировать Россию продолжать войну против Украины.

К слову, ранее издание сообщало, что Украина нуждается в новых системах ПВО Patriot на фоне того, что запасы, полученные при президентстве Джо Байдена, уже заканчиваются. Несмотря на это, США не готовы больше предоставлять их бесплатно, хотят продавать.