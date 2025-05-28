Водночас президент Дональд Трамп не здійснив жодних заходів ні для тиску на Путіна, ні для підтримки України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

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Допомога від США закінчується

Попри те, що допомога, схвалена за президентства Джо Байдена, має закінчитися вже у найближчі місяці, Дональд Трамп не сигналізував про плани щодо її відновлення чи продовження, що ставить Київ у невизначене стратегічне становище.

Перед нинішньою адміністрацією стоїть вибір: санкціонувати додаткову допомогу Україні у сфері безпеки, щоб вона продовжувала отримувати зброю, необхідну для захисту своєї країни або обрати інший курс,

– заявив колишній директор Ради національної безпеки президента Джо Байдена з питань України Девід Шимер.

Ідеться про рішення США дозволити скоротити допомогу у сфері безпеки, що поставить Київ в невигідне становище, внаслідок чого зіграє на руку Росії та, зрештою, підбадьорить і стимулюватиме Росію продовжувати війну проти України.

До слова, раніше видання повідомляло, що Україна потребує нових систем ППО Patriot на тлі того, що запаси, отримані за президентства Джо Байдена, вже закінчуються. Попри це, США не готові більше надавати їх безкоштовно, хочуть продавати.