Действующая администрация обсуждает лишь возможность их продажи Киеву. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на западных и украинских чиновников, передает 24 Канал.

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При каком условии Украина может получить Patriot

Администрация Дональда Трампа поощряет союзников по НАТО передать Украине собственные Patriot, но ни одна из стран не хочет предоставлять их. Зато украинские чиновники говорят, что Вашингтон готов продавать ракеты, но не предоставлять их бесплатно.

Они думают, как деловые люди. Если я вам что-то даю – вы должны дать что-то взамен,

– цитирует издание одного из украинских чиновников.

В связи с этим Германия выразила готовность предоставить ракеты Patriot и четыре комплекса IRIS-T. В США компания Raytheon до сих пор только расширяет производство, поэтому правительство сохраняет ограниченное количество комплексов на случай потенциальных угроз, в частности со стороны Ирана.

В то же время поиски еще одной системы Patriot для Украины продолжаются в Европе, однако значительного прорыва нет, поскольку каждая страна понимает, что передача такого комплекса – это не только политическое решение, но и риск для собственной обороноспособности.

В свою очередь Россия только увеличивает объемы атак по Украине. Как констатирует издание, только в течение 24 – 25 мая она выпустила 900 дронов и 65 крылатых ракет, а также применила северокорейские ракеты KN-23 в 6 из 9 баллистических атак.

Среди украинских чиновников предполагают, что администрация Дональда Трампа в дальнейшем будет пытаться избегать громких заявлений о передаче систем Patriot, поскольку опасается разгневать Путина и сорвать потенциальные мирные переговоры.

К слову, по словам государственного секретаря США Марко Рубио, Америка не прекратила поставки оружия в Украину. В то же время решения о возможности формирования новых пакетов помощи нет. Он сказал, что работа по Patriot продолжается.