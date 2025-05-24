Об этом подробнее рассказал начальник управления коммуникации Командования Воздушных сил ВСУ. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на эфир телемарафона.

Смотрите также На спасение есть считанные минуты: что известно о ракетах "Искандер", которыми Россия атаковала 24 мая

Россия использует модернизированные ракеты, чтобы атаковать Украину

Эта информация есть у нас и наших партнеров, что именно ракеты, которые атакуют по баллистической траектории "Искандер-М", были усовершенствованы, модернизированы. Речь идет об отстреле радиолокационных ловушек, которые каждая ракета может отстреливать во время уже захода на цель,

– сказал Игнат.

Он добавил, что из-за этого системы Patriot, способные перехватывать баллистику, теперь работают менее эффективно.

"Другое – полет баллистической ракеты по такой квази баллистической траектории, когда ракета во время полета не летит по прямой, а осуществляет маневры. Системе Patriot, которая сбивает баллистику и высчитывает точку перехвата ракет, труднее эту точку предусмотреть", – добавил он.

Он отметил, что американским системам работать теперь труднее, но это не значит, что перехватывать новые ракеты невозможно.

По его словам, партнеры уже,

ймовірно, працюють над тим, щоб у відповідь на це модернізувати свої системи перехоплення.