Про це детальніше розповів начальник управління комунікації Командування Повітряних сил ЗСУ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ефір телемарафону.
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Росія використовує модернізовані ракети, щоб атакувати Україну
Ця інформація є у нас і наших партнерів, що саме ракети, які атакують по балістичній траєкторії "Іскандер-М", були удосконалені, модернізовані. Йдеться про відстріл радіолокаційних пасток, які кожна ракета може відстрілювати під час уже заходу на ціль,
– сказав Ігнат.
Він додав, що через це системи Patriot, що здатні перехоплювати балістику, тепер працюють менш ефективно.
"Інше – політ балістичної ракети по такій квазі балістичній траєкторії, коли ракета під час польоту не летить по прямій, а здійснює маневри. Системі Patriot, яка збиває балістику і вираховує точку перехоплення ракет, важче цю точку передбачити", – додав він.
Він зазначив, що американським системам працювати тепер важче, але це не означає, що перехоплювати нові ракети неможливо.
За його словами, партнери вже, ймовірно, працюють над тим, щоб у відповідь на це модернізувати свої системи перехоплення.