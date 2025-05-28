Повідомляє 24 Канал з посиланням на Дональда Трампа під час церемонії складання присяги прокурора США округу Колумбія в середу, 28 травня.

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Що зупиняє Трампа від накладання нових санкцій на Росію

Журналісти поцікавилися у Трампа про те, що його утримує від накладання нових санкцій на Росію. Американський лідер відповів, що не хоче "нашкодити" укладанню потенційної мирної угоди між Україною та Росією.

Тільки те, що, якщо я думаю, що близький до укладання угоди, я не хочу все зіпсувати. Я набагато жорсткіший, ніж люди, про яких ви кажете, але ви повинні знати, коли це використовувати. Якщо я думаю, що це нашкодить угоді,

– заявив Трамп.

Крім того, Трамп знову наголосив, що "це не його війна", а відповідальність колишнього президента США Джо Байдена, президента України Володимира Зеленського та глави Кремля Владіміра Путіна.

"Я вплутався (у врегулювання війни Росії проти України – 24 Канал) тільки щоб побачити, чи можу я це зупинити, врятувати 5 000 життів на тиждень і багато грошей. Але гроші не так важливі", – додав американський лідер.

До слова, у Держдепі США заявили, що США готові чинити максимальний тиск на Росію. За потреби Сполучені Штати готові запровадити "екстремальні" санкції проти країни агресорки.