Эти слова приобретут смысл только тогда, когда Вашингтон начнет жестче действовать в отношении Кремля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на редактора The Telegraph Кона Кофлина.

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Как Трамп может давить на Путина

По мнению обозревателя, одной из ключевых проблем остается непоследовательность Дональда Трампа в его отношении к Владимиру Путину, называя его то "умным", то "абсолютно сумасшедшим", что вызывает сомнения к любым попыткам остановить войну дипломатией.

Действия президента США и его команды в основном выглядят как попытка заставить Украину к болезненным уступкам, в частности территориальных, несмотря на его громкие заявления еще во время выборов, что он "прекратит войну за 24 часа после возвращения в Белый дом".

Такую политику критикуют и союзники по НАТО, и сама Украина, говорится в материале. Впрочем. похоже, что даже Дональд Трамп начинает осознавать, что Путин не стремится к миру, хотя после недавнего телефонного разговора с ним заявил об "определенном прогрессе".

Аналитики администрации считают, что Москва играет на затягивание времени, чтобы получить преимущество на фронте. The Telegraph пишет, что об этом свидетельствуют и последние события. На днях Россия провела один из самых масштабных воздушных ударов по Украине с начала полномасштабного вторжения.

В то же время Россия пытается создать буферную зону в Сумской области. Украинский президент Владимир Зеленский сообщает, что россияне готовятся к новым наступательным операциям. Заметим, что он предостерегал и о накоплении войск на границе.

Отмечается, что усиление давления происходит на фоне очевидного недостатка решимости со стороны США. Трамп признает, что Путин его переиграл. И только введение санкций против Индии или Китая за покупку российской нефти или военная помощь Украине могут изменить ситуацию.

Кон Кофлин пишет, что в Вашингтоне обсуждают возможность предоставления Киеву дальнобойных ракет и современной ПВО, что не только усилит оборону, но и продемонстрирует Кремлю, что никакой "победы", которой так хочет Владимир Путин, не будет.

Как говорится в материале, хоть Владимир Путин, возможно, и использовал слабости Дональда Трампа, действующий президент США все еще имеет шанс сломать ход событий, но, как отмечает обозреватель The Telegraph, только в том случае, если будет действовать сейчас и решительно.