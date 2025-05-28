Про це пише 24 Канал з посиланням на Clash Report.

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Трамп зробив нову заяву щодо Путіна

Війна Росії з Україною набирає обертів, що демонструє неготовність Владіміра Путіна рухатися до миру. Наразі російський диктатор, за словами Дональда Трампа, "грає з вогнем", адже США можуть змінити риторику щодо Росії. Раніше Трамп говорив, що з країною-агресоркою давно б сталися "погані речі", якби він не підтримував нормальні зв'язки з Путіним.

Однак зараз все може змінитися, адже президент США не бачить бажання диктатора завершити бойові дії.

Я повідомлю вам протягом двох тижнів, чи підлабузнюється до нас Путін, чи ні. Якщо так, ми відреагуємо по-іншому,

– сказав Дональд Трамп.

Президент не пояснив, що саме можуть зробити Сполучені Штати та які ще претензії до Путіна він має. Але в понеділок, 26 травня, Трамп зазначив, що "Путін зовсім зійшов з розуму". Так він відреагував на масовані атаки по Україні та вбивства цивільних людей.

Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс також заявила, що Дональд Трамп втрачає терпіння до Росії. Йому складно діяти для завершення війни через те, що таку роботу важко вести з Росією.

Нагадаємо, якщо досягти згоди щодо зупинки бойових дій найближчим часом не вдасться, сенатори США можуть проголосувати за законопроєкт Ліндсі Грема, що передбачає жорстокі економічні санкції проти Росії.