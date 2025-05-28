Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

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Трамп сделал новое заявление по поводу Путина

Война России с Украиной набирает обороты, что демонстрирует неготовность Владимира Путина двигаться к миру. Пока российский диктатор, по словам Дональда Трампа, "играет с огнем", ведь США могут изменить риторику в отношении России. Ранее Трамп говорил, что со страной-агрессором давно бы произошли "плохие вещи", если бы он не поддерживал нормальные связи с Путиным.

Однако сейчас все может измениться, потому что президент США не видит желания диктатора завершить боевые действия.

Я сообщу вам в течение двух недель, подхалимается ли к нам Путин, или нет. Если да, мы отреагируем по-другому,

– сказал Дональд Трамп.

Президент не объяснил, что именно могут сделать Соединенные Штаты и какие еще претензии к Путину у него есть. Но в понедельник, 26 мая, Трамп отметил, что "Путин совсем сошел с ума". Так он отреагировал на массированные атаки по Украине и убийства гражданских людей.

Представитель Государственного департамента США Темми Брюс также заявила, что Дональд Трамп теряет терпение к России. Ему сложно действовать для завершения войны из-за того, что такую ​​работу трудно вести с Россией.

Напомним, если достичь согласия по остановке боевых действий в ближайшее время не удастся, сенаторы США могут проголосовать за законопроект Линдси Грэмма, предусматривающий жестокие экономические санкции против России.