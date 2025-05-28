Об этом рассказали журналистам источники в администрации американского президента. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Смотрите также Кэллог ответил Медведеву на угрозу Третьей мировой

Поведение Путина может надоесть Трампу

Как сообщается, Трамп выразил разочарование тем, что Москва не воспользовалась шансом на "золотой мост" – условную возможность восстановления отношений после достижения мира. В то же время США пока не спешат вводить новые санкции против России.

Путин приближается к тому, чтобы сжечь мост, который Трамп проложил перед ним, – отметил чиновник администрации.

Лидер Белого дома даже назвал Путина "сумасшедшим" и напомнил, что "очень плохие вещи уже бы произошли с Россией", если бы не он.

Впрочем, несмотря на громкие заявления, окончательного решения о дополнительных санкциях против России пока не принято. В то же время бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер выразил сомнения, что Трамп реально введет новые санкции: "Он имел много шансов – и каждый раз избегал этого".

Опасения растут и в Европе: союзники США обеспокоены, что Трамп может выйти из переговорного процесса, не прибегнув к давлению на Москву. В Сенате же республиканцы готовят новый двухпартийный законопроект о санкциях, но без поддержки президента документ вряд ли пройдет Палату представителей.

Пресс-секретарь Трампа Каролайн Левитт заявила, что "Трамп оставляет все варианты открытыми", но стремится к "переговорному завершению войны". Впрочем, приближенные к администрации эксперты считают, что решение по санкциям будет принято в течение следующих шести недель.

Напомним, президент США Дональд Трамп, возможно, стремится трансформировать глобальное устройство, поделив мир на сферы влияния, что напоминает политику империй XIX века.

Его подход вызывает беспокойство в Европе и Азии, особенно из-за подхода к России, Китаю и возможного отказа в поддержке Тайваня. Трамп предложил план урегулирования войны, выгодный Кремлю, и проявляет интерес к приобретению Гренландии, присоединению к США Канады и укреплению влияния в Латинской Америке, которая якобы входит в сферу влияния США.