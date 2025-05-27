Его идеи вызывают беспокойство в Европе и Азии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на статью журналиста Эдварда Вонга для The New York Times.

Смотрите также "Сумасшедший" Путин не изменился, но возникает вопрос изменился ли Трамп, – CNN

Трамп хочет кардинально изменить мировой порядок

Его стратегия относительно войны России против Украины, интерес Южной Америкой, Гренландией и Панамским каналом, а также риторика в общении с Китаем и Россией вызывают тревогу как в Европе, так и в Азии.

Трамп предложил план урегулирования войны, который, по оценкам экспертов, выгоден прежде всего Кремлю: он допускает сохранение российского контроля над частью оккупированных территорий Украины и одновременно предусматривает американский доступ к ее ресурсам – фактическое перераспределение страны по имперской логике.

Трамп отказался от ультимативного требования прекращения огня Россией. Его приверженность Путину и сомнительное отношение к НАТО усилили опасения европейцев относительно надежности США как союзника.

Как отмечает профессор международной политики Моника Даффи Тофт, лидеры вроде Трампа, Путина или Си Цзиньпина стремятся к "воображаемому прошлому", где великие державы делили между собой территории слабых. По ее мнению, риторика о "величии" часто маскирует попытки восстановить контроль над регионами.

Справка: термин "сферы влияния" возник во время Берлинской конференции 1884-1885 годов, когда европейские государства приняли официальный план раздела Африки.

Несмотря на заявления соратников Трампа о том, что тот "не имеет целостного видения мирового порядка" и Вашингтон не симпатизирует концепции сфер влияния, на практике действия Трампа – в частности намерения приобрести Гренландию, присоединить к США Канаду или создать в Латинской Америке что-то вроде места содержания депортированных – свидетельствуют об обратном.

Как Трамп может сломать американскую систему противодействия Китаю в Азии

Аналитики отмечают, что в своей внешней политике Трамп ведет себя так, будто ведет переговоры между "большими игроками", которые договариваются между собой – США, Китай и Россия.

Сомнения вызывает и его позиция по Тайваню: несмотря на юридическое обязательство поддерживать остров, Трамп склонен к позитивным заявлениям в адрес лидера КНР Си Цзиньпина. Это вызывает опасения у тайваньских и американских чиновников – не начнет ли он колебаться в вопросе поддержки Тайваня, которая является обязательной по закону, принятому Конгрессом.

Трамп заявляет, что хочет заключить соглашение с Китаем. Но будет ли она касаться только тарифов, или также охватит вопрос Тайваня и военного присутствия США в Азии – пока неясно, добавляет журналист.

"Пекин очень хочет большого соглашения с США относительно сфер влияния. И его первоочередной фокус – это Тайвань", – сказала Юнь Сун, аналитик по вопросам Китая в вашингтонском аналитическом центре Стимсона.

Во время визита Рубио в Суринам у него спросили, обсуждалось ли в администрации Трампа создание сфер влияния, в частности в Азии. Рубио, который придерживается более традиционных взглядов на внешнюю политику, чем Трамп, заверил, что Соединенные Штаты будут сохранять свои военные альянсы в Азии.

Мы не говорим о сферах влияния. Соединенные Штаты – это индо-тихоокеанская нация. У нас есть отношения с Японией, Южной Кореей, Филиппинами. И мы продолжим эти отношения,

– сказал он.

Заместитель главы Пентагона Элбридж Колби во время слушаний в Сенате прямо заявил, что Тайвань "не представляет экзистенциальный интерес" для США. Он также подтвердил лишь общее намерение Вашингтона противодействовать влиянию Пекина, сказав: "Самое важное для США – не допустить регионального доминирования Китая".