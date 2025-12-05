Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в эфире 24 Канала сказал, что публикация этих документов может перерасти в скандал невиданного масштаба. Он считает, что Трамп больше всего боится именно этих пленок и сейчас готов любым способом отвлекать внимание, в частности за счет Украины.

Скандал из-за пленок Эпштейна и страх Трампа

Огрызко напомнил, что Дональд Трамп сейчас ищет любой громкий успех, потому что над ним нависает большая проблема – так называемые пленки Эпштейна. Он рассказал, что следит за этим делом, и 19 декабря часть материалов должны обнародовать, хотя часть файлов уже спрятали после возобновления расследования.

Даже то, что уже сейчас просачивается в интернет, говорит о том, что это будет скандал всех скандалов,

– сказал бывший министр.

Дипломат обратил внимание на содержание электронной переписки Джеффри Эпштейна, где тот обсуждает Трампа с разными знакомыми.

К сведению! В последних опубликованных письмах Джеффри Эпштейн называет Дональда Трампа самым ужасным человеком из всех, кого он знал, и утверждает, что в реальной жизни тот значительно хуже, чем на экране; в этих же письмах видно, как Эпштейн полагался на своих зарубежных контактов, чтобы узнать их мнение о новом президенте США, демонстрируя одновременно свои разветвленные связи по всему миру в электронной переписке с различными партнерами, а члены Республиканской партии из Комитета убеждают, что упомянутой в одном из таких писем женщиной, с которой Трамп якобы провел несколько часов, является одна из самых известных жертв Эпштейна Вирджиния Джуффре.

Он назвал Эпштейна "злом всего зла" и "полномочным представителем сатаны на земле", потому что то, что тот делал, выходит за пределы любой человеческой морали.

Он пишет, что не видел худшего человека, чем Трамп, – в нем нет ни одной клетки, которую можно назвать положительной,

– пересказал Огрызко содержание писем.

По его словам, Трамп сейчас пытается отмежеваться, утверждая, что разошелся с Эпштейном еще в 2006 – 2007 годах, но на файлах видно их встречу в 2017 году, уже после избрания Трампа президентом. Поэтому он заинтересован в любых темах, которые могут отвлечь внимание от пленок – даже в разговорах о "внеземных цивилизациях".

Сейчас будут рассказывать все что угодно, лишь бы только это было темой номер один, а не то что написано в этих пленках,

– сказал бывший министр.

Украина в такой логике становится лишь разменной монетой, которую можно поставить в неудобное положение и затем использовать в собственных интересах. Подобные шаги направлены лишь на то, чтобы отвести внимание от материалов, которые будут обнародованы.

