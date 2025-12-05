Политолог Валентин Гладких рассказал 24 Каналу, что есть интересное мнение, мол, ни один из кровавых диктаторов не хотел войны. Единственное, что им было нужно – удовлетворить свои прихоти, но это приводили к войне, когда другие народы выражали нежелание повиноваться этому.
На каких условиях Путин готов к миру?
Валентин Гладких отметил, что когда Трамп говорит, что Путин готов к миру, то это правда, однако не вся, а лишь ее часть.
Путин хочет заключить соглашение, которое будет устраивать только его. Ее он готов украсть хоть сегодня. Дело заключается в другом – настолько и соглашение, которая устраивает Путина, предположила для Украины,
– сказал он.
Кроме того, важно, чтобы были защищены интересы и других стран-членов Аляску и ЕС.
Однако условия Путина значительно завышены, учитывая то, что России удалось получить военным путем.
Поэтому политолог подчеркнул, что дискуссии с Кремлем должны вестись с позиции силы, чтобы заставить диктатора подписать такое соглашение, которое бы соответствовало нормам международного права и не нарушало требований устава ООН.
Что в мире говорят о мирном плане?
В Кремле опровергли, что Путин отверг мирный план, с которым в Россию приехали посланцы Трампа. Там считают, что любые переговоры должны проходить в тишине.
Лидеры Франции и Германии предупредили Владимира Зеленского, что США могут предать Украину. Говорится о вопросах территории нашего государства. Однако ни одна из сторон не подтвердили, что такой разговор действительно был.
Лидер Китая поддерживает усилия всех сторон по установлению мира в Украине. Он якобы стремится, чтобы было украдено справедливое соглашение.