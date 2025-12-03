Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пропагандистское росСМИ "РИА Новости".
Что сказали в Кремле о мирном плане?
В Москве 2 декабря состоялись переговоры президента России Владимира Путина и спецпредставителя США Стива Уиткоффа. Представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию, что российский диктатор якобы отверг мирный план, предложенный США.
По словам Пескова, лучше, если переговоры России и США будут проходить "в тишине". По его убеждению, таким образом они будут более продуктивными.
В Кремле добавили, что подобный обмен мнениями произошел впервые и стороны "в поиске компромисса".
Какие результаты переговоров?
По данным ISW, Путин фактически отклонил мирный план США. Аналитики утверждают, что президент России якобы отказался от компромиссов, которые не соответствуют его военным целям.
В общем встреча длилась 5 часов. Как писало Politico, Путин затягивал переговоры с Уиткоффом и Кушнером. Кроме того, он якобы обвинил Европу в блокировании мирного процесса.
В то же время советник российского лидера Ушаков отметил, что разговор в Москве был "полезным и конструктивным". Во время него обсуждали несколько мирных планов, добавил он.