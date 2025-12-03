Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.
Какую тактику на этот раз выбрал Путин?
Уиткофф и Кушнер, которые представляют администрацию Дональда Трампа, провели несколько часов в Москве в ожидании встречи с Путиным. Переговоры между делегациями США и России традиционно стартовали с существенной задержкой.
Для тех, кто знаком с привычкой российского президента заставлять иностранных гостей часами ждать, не стало неожиданностью, что переговоры во вторник начались почти на три часа позже объявленного его пресс-секретарем времени – 17:00,
– говорится в материале.
Пока американцы ждали, Путин выступил на инвестиционном форуме, где обвинил Европу в блокировании мирного процесса и заявил, что Россия "готова к войне", если Европа "решит ее начать".
Переговоры в Кремле завершились после полуночи. Советник Путина Кирилл Дмитриев назвал встречу "продуктивной", а помощник диктатора Юрий Ушаков – "конструктивной и содержательной". В то же время он отметил, что для достижения результата нужна дальнейшая работа.
По словам Ушакова, Путин акцентировал на якобы "деструктивных действиях европейской стороны", что может свидетельствовать о намерении Кремля возложить на ЕС ответственность в случае провала договоренностей.
На данный момент Москва не демонстрирует готовности к уступкам. Накануне переговоров Путин повторил, что не считает Зеленского легитимным лидером, а во время предыдущих раундов переговоров (в Стамбуле, на Аляске и во время многочисленных визитов Уиткоффа) Кремль не смягчал свою позицию.
По словам издания, пока нет признаков, что переговоры 2 декабря заставят Москву изменить свою позицию.
Как прошли переговоры России и США?
Во время встречи Москва получила еще 4 документа, кроме плана из 28 пунктов. В то же время компромиссного варианта по мирному плану для Украины пока не достигнуто.
После встречи Юрий Ушаков отметил, что некоторые американские наработки "можно обсуждать". По словам российского чиновника, работа над достижением долгосрочного мира "будет продолжаться и в дальнейшем".
Стив Уиткофф и Джаред Кушнер после переговоров в Москве должны были встретиться с Владимиром Зеленским в Брюсселе. Однако, по данным СМИ, запланированную встречу отменили.