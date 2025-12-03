Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

Яку тактику цього разу обрав Путін?

Віткофф і Кушнер, які представляють адміністрацію Дональда Трампа, провели кілька годин у Москві в очікуванні зустрічі з Путіним. Переговори між делегаціями США та Росії традиційно стартували із суттєвою затримкою.

Для тих, хто знайомий зі звичкою російського президента змушувати іноземних гостей годинами чекати, не стало несподіванкою, що перемовини у вівторок почалися майже на три години пізніше за оголошений його прессекретарем час – 17:00,

– йдеться в матеріалі.

Поки американці чекали, Путін виступив на інвестиційному форумі, де звинуватив Європу в блокуванні мирного процесу та заявив, що Росія "готова до війни", якщо Європа "вирішить її почати".

Переговори в Кремлі завершилися після опівночі. Радник Путіна Кирило Дмитрієв назвав зустріч "продуктивною", а помічник диктатора Юрій Ушаков – "конструктивною та змістовною". Водночас він наголосив, що для досягнення результату потрібна подальша робота.

За словами Ушакова, Путін акцентував на нібито "деструктивних діях європейської сторони", що може свідчити про намір Кремля покласти на ЄС відповідальність у разі провалу домовленостей.

Наразі Москва не демонструє готовності до поступок. Напередодні переговорів Путін повторив, що не вважає Зеленського легітимним лідером, а під час попередніх раундів перемовин (у Стамбулі, на Алясці та під час численних візитів Віткоффа) Кремль не пом'якшував свою позицію.

За словами видання, поки що немає ознак, що перемовини 2 грудня змусять Москву змінити свою позицію.

Як пройшли переговори Росії та США?