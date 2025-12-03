Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів 24 Каналу, що вперше під час зустрічі у Росії є перекладач. Це могло бути ініціативою американської сторони.
Дивіться також Примус України до капітуляції: як Віткофф допоміг Росії "продати" свій план Трампу та як на це реагують у США
Чим завершилась зустріч Віткоффа та Путіна?
Політтехнолог вважає, що Віткоффа після візиту у Росію оголосить, що зустріч пройшла добре, мовляв, Путін готовий до миру. Проте, що там відбувалось насправді може залишитись таємницею, адже малоймовірно, що кремлівський диктатор готовий йти на поступки.
З огляду на розмову з Путіним, Віткофф може розповісти, що Україна начебто у складній ситуації, а Росія зробила крок назустріч і готова підписати договір про припинення вогню.
Михайло Шейтельман також підкреслив, що дуже дивним є те, що українському суспільству не розповідають, про що конкретно ведуться домовленості.
Хіба український народ не має права знати, з якими пропозиціями, на які згідна Україна, американці поїхали у Москву? Чому це тримають в таємниці? Але ясно, що вони (американці – 24 Канал) намагаються сформулювати цей папірець так, аби вийшло, що Росія начебто отримала своє, а Україна нічого не віддала,
– сказав політтехнолог.
Він навів приклад, мовляв, наша держава може вступати в НАТО, але є договір, що Альянс її не прийме. Або Україна може не визнавати окуповані Росією території, але весь інший світ – визнає.
За словами Шейтельмана, Віткофф шукає спосіб, як обманути весь світ дивними формулюваннями умов "мирного договору".
Як пройшла зустріч Віткоффа та Путіна?
Путін вкотре змусив чекати американську делегацію, коли та прибула на зустріч до Кремля. Це, імовірно, було зроблено навмисне, щоб створити тиск на гостей із Вашингтона.
Кирило Дмитрієв назвав переговори Путіна та Віткоффа продуктивними. Американці приїхали до Росії із новим мирним планом щодо завершення війни в Україні.
Під час зустрічі у Москві американці та росіяни обговорювали територіальні питання у війні Росії проти України. Деталі перемовин сторони домовились не розголошувати.