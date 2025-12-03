Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів 24 Каналу, що вперше під час зустрічі у Росії є перекладач. Це могло бути ініціативою американської сторони.

Чим завершилась зустріч Віткоффа та Путіна?

Політтехнолог вважає, що Віткоффа після візиту у Росію оголосить, що зустріч пройшла добре, мовляв, Путін готовий до миру. Проте, що там відбувалось насправді може залишитись таємницею, адже малоймовірно, що кремлівський диктатор готовий йти на поступки.

З огляду на розмову з Путіним, Віткофф може розповісти, що Україна начебто у складній ситуації, а Росія зробила крок назустріч і готова підписати договір про припинення вогню.

Михайло Шейтельман також підкреслив, що дуже дивним є те, що українському суспільству не розповідають, про що конкретно ведуться домовленості.

Хіба український народ не має права знати, з якими пропозиціями, на які згідна Україна, американці поїхали у Москву? Чому це тримають в таємниці? Але ясно, що вони (американці – 24 Канал) намагаються сформулювати цей папірець так, аби вийшло, що Росія начебто отримала своє, а Україна нічого не віддала,

Він навів приклад, мовляв, наша держава може вступати в НАТО, але є договір, що Альянс її не прийме. Або Україна може не визнавати окуповані Росією території, але весь інший світ – визнає.

За словами Шейтельмана, Віткофф шукає спосіб, як обманути весь світ дивними формулюваннями умов "мирного договору".

