Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал 24 Каналу, что впервые во время встречи у России есть переводчик. Это могло быть инициативой американской стороны.

Чем завершилась встреча Уиткоффа и Путина?

Политтехнолог считает, что Виткоффа после визита в Россию объявит, что встреча прошла хорошо, мол, Путин готов к миру. Однако, что там происходило на самом деле может остаться тайной, ведь маловероятно, что кремлевский диктатор готов идти на уступки.

Учитывая разговор с Путиным, Виткофф может рассказать, что Украина вроде бы в сложной ситуации, а Россия сделала шаг навстречу и готова подписать договор о прекращении огня.

Михаил Шейтельман также подчеркнул, что очень странно то, что украинскому обществу не рассказывают, о чем конкретно ведутся договоренности.

Разве украинский народ не имеет права знать, с какими предложениями, на которые согласна Украина, американцы поехали в Москву? Почему это держат в тайне? Но ясно, что они (американцы – 24 Канал) пытаются сформулировать эту бумажку так, чтобы получилось, что Россия вроде бы получила свое, а Украина ничего не отдала,

– сказал политтехнолог.

Он привел пример, мол, наше государство может вступать в НАТО, но есть договор, что Альянс ее не примет. Или Украина может не признавать оккупированные Россией территории, но весь остальной мир – признает.

По словам Шейтельмана, Виткофф ищет способ, как обмануть весь мир странными формулировками условий "мирного договора".

