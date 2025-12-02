Поки делегація США очікувала зустрічі, Путін виступав на форумі неподалік Кремля. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.
Як Путін змуcив американську делегацію чекати?
Напередодні в Кремлі заявляли, що перемовини почнуться після 17:00 за московським часом (після 18:00 за Києвом) і що у диктатора нібито щільний робочий день.
За даними Telegram-каналу "Вы слушали маяк", о 17:20 (18:20 за Москвою) Путін нарешті вирушив до Кремля для переговорів зі спецпредставником США Стівом Віткоффом і зятем президента США Джаредом Кушнером. При цьому ще о 16:15 (17:15 за Москвою) російський Інтерфакс повідомляв, що Віткофф та Кушнер уже зайшли на територію Кремля.
CNN нагадує, що Путін не вперше навмисно затягує зустрічі, використовуючи очікування як елемент тиску в переговорах.
Візит Віткоффа 2 грудня – шостий з початку року. За даними Reuters, основною темою обговорення стане пакет американських пропозицій щодо завершення російської війни проти України, сформований після переговорів української та американської делегацій у Флориді 30 листопада.
Путін раніше заявляв, що 28-пунктовий план США може стати "основою мирного врегулювання". Водночас, за інформацією Bloomberg, він не продемонстрував жодних ознак згоди відступити від максималістських вимог.
Віткофф і Кушнер прибули в Москву
Стів Віткофф і Джаред Кушнер прибули до Москви для переговорів з російським президентом Володимиром Путіним.
Віткофф також планує зустрітися з гендиректором РФПІ Кирилом Дмитрієвим під час перебування в Москві.
Опісля, 3 грудня, американська делегація нібито планує зустрітися з Володимиром Зеленським.