Поки делегація США очікувала зустрічі, Путін виступав на форумі неподалік Кремля. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Як Путін змуcив американську делегацію чекати?

Напередодні в Кремлі заявляли, що перемовини почнуться після 17:00 за московським часом (після 18:00 за Києвом) і що у диктатора нібито щільний робочий день.

За даними Telegram-каналу "Вы слушали маяк", о 17:20 (18:20 за Москвою) Путін нарешті вирушив до Кремля для переговорів зі спецпредставником США Стівом Віткоффом і зятем президента США Джаредом Кушнером. При цьому ще о 16:15 (17:15 за Москвою) російський Інтерфакс повідомляв, що Віткофф та Кушнер уже зайшли на територію Кремля.

CNN нагадує, що Путін не вперше навмисно затягує зустрічі, використовуючи очікування як елемент тиску в переговорах.

Візит Віткоффа 2 грудня – шостий з початку року. За даними Reuters, основною темою обговорення стане пакет американських пропозицій щодо завершення російської війни проти України, сформований після переговорів української та американської делегацій у Флориді 30 листопада.

Путін раніше заявляв, що 28-пунктовий план США може стати "основою мирного врегулювання". Водночас, за інформацією Bloomberg, він не продемонстрував жодних ознак згоди відступити від максималістських вимог.

Віткофф і Кушнер прибули в Москву