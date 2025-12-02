Тож закінчити війну потрібно так, аби через рік Росія не прийшла з третім вторгненням за це десятиріччя. Про це заявив Володимир Зеленський у вівторок, 2 грудня, під час зустрічі з прем'єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном, передає 24 Канал.

Чи може Росія напасти знову?

Зеленський укотре наголосив, що саме росіяни розпочали війну в Україні. Однак завдяки допомозі Європи та США просування ворога вдалося зупинити.

Ми повинні закінчити цю війну так, щоб потім через рік Росія знову не прийшла – з третім вторгненням за це десятиріччя. Це може бути, бо їхня основна ціль – окупувати нашу державу,

– наголосив український президент.

Противник може відтермінувати цю свою мету, тож Україні потрібен відповідний захист. "Що буде завтра, коли наші воїни справедливо підуть додому, знову стануть учителями, інженерами… Росія продовжуватиме військове нарощування, готуватиметься до ще одного вторгнення", – припустив Зеленський.

За його словами, саме тому необхідна визначеність. Київ вдячний США за те, що вони готові гарантувати безпеку, але хоче розуміти суть цих гарантій безпеки. Окрім того, важливо, коли саме Україна зможе стати частиною ЄС.