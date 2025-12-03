Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Чего на самом деле хочет Путин?

После встречи в Москве помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что стороны обсудили "несколько вариантов" мирного урегулирования, но не пришли к согласию по "компромиссному плану". По его словам, некоторые предложения США были приемлемыми для России, но по другим Путин "не скрывал" критического или негативного отношения.

Ушаков также отметил, что речь не шла о конкретных формулировках или конкретных предложениях, а лишь о "сущности" документов, которые США "передали Москве некоторое время назад".

Он добавил, что делегации обсудили территориальные вопросы и "огромные перспективы" экономического сотрудничества США и России. Стороны договорились не разглашать содержание переговоров – в соответствии с прогнозами ISW от 1 декабря, что Кремль будет пытаться скрыть факт отклонения Путиным мирного плана.

Высокопоставленные чиновники Кремля, включая самого Путина, последовательно отвергают 28-пунктный мирный план и его дальнейшие версии от середины ноября 2025 года, поскольку эти предложения не предусматривают полного удовлетворения максималистских требований Москвы,

– говорится в отчете ISW.

Телеканал NBC также сообщил, что Москва не пойдет на компромиссы относительно территорий в Донецкой и Луганской областях, ограничения украинской армии и признания США и Европой оккупации украинской территории.

По словам источников СМИ, Россия готова проявить гибкость только во "вторичных вопросах", в частности относительно замороженных российских активов в Европе.

Аналитики предполагают, что кремлевские инсайдеры могли намеренно "слить" такие утверждения в американское информационное пространство, чтобы создать иллюзию готовности Москвы к компромиссам по незначительным вопросам в обмен на уступки Украины и Запада в ключевых.

Инсайдерские сообщения также призваны скрыть реальные, значительно более радикальные намерения Путина – установить контроль не только над Запорожской и Херсонской областями, но и над всей Украиной.

Переговоры России и США: кратко