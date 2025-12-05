Політолог Валентин Гладких розповів 24 Каналу, що є цікава думка, мовляв, жоден із кривавих диктаторів не хотів війни. Єдине, що їм було потрібно – задовольнити свої забаганки, але це призводили до війни, коли інше народи висловлювали небажання коритися цьому.
На яких умовах Путін готовий до миру?
Валентин Гладких зазначив, що коли Трамп говорить, що Путін готовий до миру, то це правда, однак не вся, а лише її частина.
Путін хоче укласти угоду, яка влаштовуватиме лише його. Її він готовий украсти хоч сьогодні. Справа полягає в іншому – настільки та угода, яка влаштовує Путіна, припустила для України,
– сказав він.
Крім того, важливо, щоб були захищені інтереси й інших країн-членів Аляску та ЄС.
Однак умови Путіна значно завищені з огляду на те, що Росії вдалось здобути військовим шляхом.
Тому політолог підкреслив, що дискусії із Кремлем мають вестись із позиції сили, щоб змусити диктатора підписати таку угоду, яка б відповідала нормам міжнародного права та не порушувала вимог статуту ООН.
Що у світі говорять про мирний план?
У Кремлі спростували, що Путін відкинув мирний план, з яким до Росії приїхали посланці Трампа. Там вважають, що будь-які переговори мають відбуватись у тиші.
Лідери Франції та Німеччини попередили Володимира Зеленського, що США можуть зрадити Україну. Мовиться про питання території нашої держави. Проте жодна зі сторін не підтвердили, що така розмова дійсно була.
Лідер Китаю підтримує зусилля всіх сторін щодо миру в Україні. Він начебто прагне, щоб було украдено справедливу угоду.