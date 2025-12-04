Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Читайте також Європа боїться, що Україну змусять до поступок: AP пояснив страх союзників
Що Сі Цзіньпін каже про війну?
Президент Франції Емманюель Макрон приїхав з візитом до Пекіна. Під час зустрічі з Сі Цзіньпіном він звернувся до політика з проханням допомогти припинити війну в Україні.
Водночас Макрон застеріг від "розподілу" світового порядку.
Сі описав переговори як відверті, продуктивні та дружні. За його словами, обидві країни домовилися поглиблювати співпрацю, а також розширювати її на нові напрями – цифрові технології, зелену промисловість та біофармацевтику.
Щодо України, Сі сказав, що Китай сподівається на досягнення "справедливої, обов'язкової угоди, прийнятної для всіх сторін". За його словами, Пекін продовжить відігравати конструктивну роль у врегулюванні.
Китай рішуче виступає проти будь-яких безвідповідальних чи дискримінаційних звинувачень,
– додав Сі Цзіньпін, натякнувши на західні країни, які звинувачують Пекін у підтримці Росії.
Цікаво! Політолог Олег Лісний пояснив в розмові з 24 Каналом, що цей візит Макрона до Китаю буде непростим. Зокрема, президент Франції може запропонувати відкриття європейського ринку для Китаю за умови припинення війни між Росією та Україною.
Візит Макрона до Китаю: коротко
Еммануель Макрон перебуватиме у Китаї від середи до п'ятниці. Це його четвертий державний візит до Китаю з моменту приходу до влади у Франції.
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро раніше заявляв, що вони розраховують на Китай, аби країна сприяла тому, щоб Володимир Путін нарешті погодився на припинення вогню.