Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Що Сі Цзіньпін каже про війну?

Президент Франції Емманюель Макрон приїхав з візитом до Пекіна. Під час зустрічі з Сі Цзіньпіном він звернувся до політика з проханням допомогти припинити війну в Україні.

Водночас Макрон застеріг від "розподілу" світового порядку.

Сі описав переговори як відверті, продуктивні та дружні. За його словами, обидві країни домовилися поглиблювати співпрацю, а також розширювати її на нові напрями – цифрові технології, зелену промисловість та біофармацевтику.

Щодо України, Сі сказав, що Китай сподівається на досягнення "справедливої, обов'язкової угоди, прийнятної для всіх сторін". За його словами, Пекін продовжить відігравати конструктивну роль у врегулюванні.

Китай рішуче виступає проти будь-яких безвідповідальних чи дискримінаційних звинувачень,

– додав Сі Цзіньпін, натякнувши на західні країни, які звинувачують Пекін у підтримці Росії.

Цікаво! Політолог Олег Лісний пояснив в розмові з 24 Каналом, що цей візит Макрона до Китаю буде непростим. Зокрема, президент Франції може запропонувати відкриття європейського ринку для Китаю за умови припинення війни між Росією та Україною.

Візит Макрона до Китаю: коротко