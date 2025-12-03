Політолог Олег Лісний пояснив в розмові з 24 Каналом, як Еммануель Макрон може порушити питання війни в Україні у розмові з Пекіном. Він припустив, чи готовий Китай піти на співпрацю з Європою, щоб наблизити мир в Україні.

До теми Пекін дочекався: політолог розкрив, навіщо голова МЗС Китаю прибув до РФ одночасно з Віткоффом

Яку умову Китаю міг би поставити Макрон?

"Це дуже непростий візит, оскільки він заточений не тільки на Україну, а на питання економічних відносин між Європою та Китаєм", – зауважив політолог.

Водночас Макрон може сформулювати пропозицію для Пекіна про те, що Європа готова у розумних межах відкрити ринок для Китаю, щоб він заробляв. Тому що, як припустив Лісний, є проблемні моменти, на які Євросоюз не готовий піти, а Пекін там тисне.

Проте буде умова – цей ринок запрацює тільки тоді, коли припиниться війна між Росією і Україною. Макрон цілком спроможний сформулювати таку пропозицію,

– наголосив він.

При цьому Європа, на його думку, навряд чи може здійснювати тиск на Китай. Скоріше це схоже на дипломатичну дуель думок і пропозицій, оскільки КНР зараз дуже потрібний ринок Європи. Особливо в умовах тиску з боку США.

Зверніть увагу! Емманюель Макрон 3 грудня прибув до Пекіну, де проведе зустріч з Сі Цзіньпіном. Президент Франції, як заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, має закликати Пекін вплинути на Москву, щоб Росія та Владімір Путін зокрема нарешті погодилися на припинення вогню".

"Китай був би радий піти назустріч, але він зважує, де отримає більше вигоди. Економічні від торгівлі з Європою, чи геополітичні – якщо підтримає Росію", – підкреслив Олег Лісний.

Підтримуючи Росію він, за словами політолога, також матиме майже задарма ресурси. При цьому Китай розхитує світову безпеку, коли спостерігає, чи вдасться Росії зруйнувати НАТО і єдність Євросоюзу та чи далеко відійде від Європи Трамп у сенсі її підтримки і консолідованих дій щодо тих чи інших загроз.

Лісний додав, що Макрон може спробувати показати цю свою позицію і підштовхнути Китай до певних дій. Проте Пекін зараз не демонструє готовності відходити у бік питання війни.

Як Китай впливає на хід війни в Україні?