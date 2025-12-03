Политолог Олег Лесной объяснил в разговоре с 24 Каналом, как Эммануэль Макрон может поднять вопрос войны в Украине в разговоре с Пекином. Он предположил, готов ли Китай пойти на сотрудничество с Европой, чтобы приблизить мир в Украине.

К теме Пекин дождался: политолог раскрыл, зачем глава МИД Китая прибыл в РФ одновременно с Уиткоффом

Какое условие Китаю мог бы поставить Макрон?

"Это очень непростой визит, поскольку он заточен не только на Украину, а на вопрос экономических отношений между Европой и Китаем", – отметил политолог.

В то же время Макрон может сформулировать предложение для Пекина о том, что Европа готова в разумных пределах открыть рынок для Китая, чтобы он зарабатывал. Потому что, как предположил Лесной, есть проблемные моменты, на которые Евросоюз не готов пойти, а Пекин там давит.

Однако будет условие – этот рынок заработает только тогда, когда прекратится война между Россией и Украиной. Макрон вполне способен сформулировать такое предложение,

– подчеркнул он.

При этом Европа вряд ли может осуществлять давление на Китай. Скорее это похоже на дипломатическую дуэль мнений и предложений, поскольку КНР сейчас очень нужен рынок Европы. Особенно в условиях давления со стороны США.

Обратите внимание! Эмманюэль Макрон 3 декабря прибыл в Пекин, где проведет встречу с Си Цзиньпином. Президент Франции, как заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, должен призвать Пекин повлиять на Москву, чтобы Россия и Владимир Путин в частности наконец согласились на прекращение огня".

"Китай был бы рад пойти навстречу, но он взвешивает, где получит больше выгоды. Экономические от торговли с Европой, или геополитические – если поддержит Россию", – подчеркнул Олег Лесной.

Поддерживая Россию он, по мнению политолога, также будет иметь почти даром ресурсы. При этом Китай расшатывает мировую безопасность, когда подвергает сомнению НАТО и наблюдает, удастся ли России разрушить Альянс и единство Евросоюза и далеко ли отойдет от Европы Трамп в смысле поддержки ее и консолидированных действий в отношении тех или иных угроз.

Лесной добавил, что Макрон может попытаться показать эту свою позицию и подтолкнуть Китай к определенным действиям. Однако Пекин сейчас не демонстрирует готовности отходить в сторону вопроса войны.

Как Китай влияет на ход войны в Украине?