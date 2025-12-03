Политолог Олег Лесной объяснил в разговоре с 24 Каналом, как Эммануэль Макрон может поднять вопрос войны в Украине в разговоре с Пекином. Он предположил, готов ли Китай пойти на сотрудничество с Европой, чтобы приблизить мир в Украине.
Какое условие Китаю мог бы поставить Макрон?
"Это очень непростой визит, поскольку он заточен не только на Украину, а на вопрос экономических отношений между Европой и Китаем", – отметил политолог.
В то же время Макрон может сформулировать предложение для Пекина о том, что Европа готова в разумных пределах открыть рынок для Китая, чтобы он зарабатывал. Потому что, как предположил Лесной, есть проблемные моменты, на которые Евросоюз не готов пойти, а Пекин там давит.
Однако будет условие – этот рынок заработает только тогда, когда прекратится война между Россией и Украиной. Макрон вполне способен сформулировать такое предложение,
– подчеркнул он.
При этом Европа вряд ли может осуществлять давление на Китай. Скорее это похоже на дипломатическую дуэль мнений и предложений, поскольку КНР сейчас очень нужен рынок Европы. Особенно в условиях давления со стороны США.
Обратите внимание! Эмманюэль Макрон 3 декабря прибыл в Пекин, где проведет встречу с Си Цзиньпином. Президент Франции, как заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, должен призвать Пекин повлиять на Москву, чтобы Россия и Владимир Путин в частности наконец согласились на прекращение огня".
"Китай был бы рад пойти навстречу, но он взвешивает, где получит больше выгоды. Экономические от торговли с Европой, или геополитические – если поддержит Россию", – подчеркнул Олег Лесной.
Поддерживая Россию он, по мнению политолога, также будет иметь почти даром ресурсы. При этом Китай расшатывает мировую безопасность, когда подвергает сомнению НАТО и наблюдает, удастся ли России разрушить Альянс и единство Евросоюза и далеко ли отойдет от Европы Трамп в смысле поддержки ее и консолидированных действий в отношении тех или иных угроз.
Лесной добавил, что Макрон может попытаться показать эту свою позицию и подтолкнуть Китай к определенным действиям. Однако Пекин сейчас не демонстрирует готовности отходить в сторону вопроса войны.
Как Китай влияет на ход войны в Украине?
Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок считает, что Китай является субъектом в переговорном процессе по прекращению войны в Украине. При этом Пекин осторожно комментирует события вокруг него переговоров, при этом является приобщенным к процессу, о чем свидетельствует разговор Трампа и Си Цзиньпина.
Китай, по мнению Клочко, может Китай может выступить гарантом ненападения России на Европу, если произойдет замораживание войны в Украине. Однако Пекин за это что-то потребует у европейских стран.
При этом Китай продолжает помогать России вести войну. В частности Пекин значительно увеличил объемы поставок комплектующих для дронов в Россию. Так, поставки комплектующих с июля по август 2025 года повысились в 10 раз.