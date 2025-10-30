Какие пошлины снизит США для Китая?

Американский президент назвал встречу с Си очень продуктивной. Об этом он рассказал журналистам на борту Air Force One, передает 24 Канал.

Я считаю, что это была невероятная встреча. Он (Си – 24 Канал) – замечательный лидер, руководитель очень мощной, сильной страны – Китая. Мы имели действительно исключительную встречу, где приняли немало важных решений. Не так уж и много осталось нерешенного,

– отметил Трамп.

По его словам, во время этой встречи удалось договориться по фентанилу, а лидер КНР пообещал приложить максимум усилий, чтобы остановить потоки этого вещества в США.

Поэтому Трамп согласился снизить тарифы на фентанил для Китая с 20% до 10%.

Дональд Трамп Президент США Это решение действует немедленно. Верю, что он действительно будет работать, чтобы остановить эту угрозу.

Кроме того, лидеры США и Китая достигли еще нескольких торговых договоренностей:

Китай согласился не вводить контроль за экспортом редкоземельных металлов, критически важных для производства технологий. По словам Трампа, это однолетнее соглашение с автоматическим продлением.

Также Пекин начнет закупать у США сельскохозяйственную продукцию в большом количестве, в частности сою.

Заметим, что Китай, который является крупнейшим покупателем сои в мире, в начале этого экспортного сезона впервые за более чем 30 лет отказался от закупок продукта в США, используя это как рычаг давления в торговых переговорах, пишет Bloomberg.

В целом по итогам встречи лидеров США снизят общий тариф на китайские товары с 57% до 47%.

Кроме того, Трамп анонсировал близкое подписание нового торгового соглашения между США и Китаем.

Очень скоро. Осталось немного сложных моментов. Мы уже имеем соглашение, которое будем пересматривать ежегодно, но оно будет действовать долго,

– добавил Трамп.

Важно! Трамп и Си планируют снова встретиться в следующем году. Американский президент заявил, что планирует визит в Китай в апреле, а затем Си Цзиньпин приедет в США, во Флориду, или в Вашингтон.

