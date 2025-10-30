Он прокомментировал встречу и ответил, что именно обсуждали вместе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.
Смотрите также Встреча, которую ждет мир: как Трамп хочет заставить Си Цзиньпина и Путина закончить войну в Украине
Как Трамп прокомментировал встречу с Си?
Американский лидер назвал это "удивительной" встречей, а Си Цзиньпина – замечательным лидером. Дональд Трамп говорит, что вместе они пришли к ряду важных решений. Также, по его словам, они обсуждали Украину.
Мы долго говорили об Украине с Си. Мы будем работать вместе, чтобы что-то сделать. Мы согласились, что обе стороны погружены в борьбу, и иногда приходится позволять им воевать, сумасшедшие. Си поможет нам с Украиной, но мы больше ничего не можем сделать,
– сказал он.
Кроме вышеупомянутого, Дональд Трамп анонсировал свою поездку в Китай в апреле 2026 года, после чего с визитом придет Си Цзиньпин. Резюмируя результаты, он оценил встречу на "12 баллов по шкале от 0 до 10".
Как встреча может повлиять на Украину?
Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус сказал в эфире 24 Канала, что Трамп часто заявляет о "замечательных разговорах" с другими лидерами, но на практике это не приводит к конкретным результатам.
Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок ранее объяснял 24 Каналу, что на самом деле в основном они могли обсуждать пошлины на товары с Китаем, ситуацию с Тайванем, редкоземельные металлы, продажу TikTok.
Незадолго до этого политолог Владимир Фесенко в эфире 24 Канала объяснял, что война в Украине или покупка Китаем российской нефти в условиях новых санкций скорее всего не будет главной темой их разговора.